Омский «Авангард» обыграл в овертайме «Нефтехимик» в матче на «G-Drive Арене»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

В Омске в пятницу, 17 февраля, «Авангард» встретился с нижнекамским «Нефтехимиков» на льду «G-Drive Арены». Матч завершился победой омичей в овертайме — счет 2:1.

У омичей отличились Сергей Толчинский и Рид Буше. Последний принес принес победу «Авангарду» за 40 секунду до конца овертайма. В ворота омской команды забить гол смог только Евгений Митякин из «Нефтехимика».

Напомним, в понедельник, 20 февраля, «Авангард» сыграет с астанинским «Барысом» на выезде. Начало в матча в 19:30 по Омску.

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