В Омской области на подработку согласна подавляющая часть пенсионеров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рекрутинговый сервис hh.ru проанализировал рабочую активность пенсионеров в Омской области. В январе-феврале 2023 года работу искали 1,6 тысяч людей старше 55 лет. Чаще всего резюме выкладывают мужчины — 67% против 33%. Пенсионеры рассматривают даже работу водителем, бухгалтером, охранником и администратором. И даже с полным рабочим днем.

77% омских пенсионеров имеют или хотят иметь дополнительные источники дохода помимо пенсии. Из них 78% работают и подрабатывают как физические лица, 25% имеют статус самозанятых и 2% — статус ИП. Постоянную работу имеют 17% опрошенных пожилых людей.

Опыт приёма на работу граждан старше 60 лет был у 56% компаний. При этом 91% работодателей, выбирая между молодым и возрастным сотрудниками, примет решение, исходя из рабочих задач. 5% выберут молодого, 4% - более возрастного кандидата. 89% отметили, что у пожилых исполнителей есть важное преимущество в виде богатого опыта.

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