Мурманск, Дальний Восток, Калининград: омичи назвали нужные им направления прямых авиарейсов

Омичи хотели бы чаще попадать прямиком в Калининград, если точно - каждый третий. Фото: Иван МАКЕЕВ

Омский аэропорт запустил в соцсетях опрос, чтобы узнать спрос на новые направления из Омска. В компании заявили, что информация пригодится для дальнейшей работы.

За две недели свои ответы дали около 400 человек. Кто не находил нужного варианта из предложенных, оставлял комментарий внизу поста. Из готовых вариантов ответа большинство голосующих (почти 22%) выбрали рейс в Мурманск и Нижний Новгород (более 15%). Непопулярными оказались Астрахань и Ярославль.

В комментариях омичи просили рейсы в Стамбул, Горно-Алтайск, Когалым, Владивосток, Петропавловск-Камчатский. Каждый третий говорил о необходимости запуска рейса в Калининград.

Примет ли руководство эти пожелания, учитывая дальность расположения городов, пока неизвестно.

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