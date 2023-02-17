Заместитель и председатель: в судах Омской области открыты две вакансии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На днях Квалификационная коллегия судей Омской области сообщила об открытии двух вакансий. В частности, в Усть-Ишимский районный суд Омской области требуется председатель суда, а Советский районный суд Омска — заместитель председателя суда. Подать заявление можно до 20 марта.
Напомним, ранее Квалификационная коллегия судей Омской области сообщила о вакансиях на должность председателя Ленинского, Калачинского и Шербакульского районных судов. Также новых сотрудников все еще ищут для работы в Куйбышевском, Исилькульском и Любинском судах.
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