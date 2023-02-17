В Омской области состоится лыжный пробег «Марш-бросок»

С 4 по 11 марта в Омской области пройдет традиционный лыжный пробег, участниками которого станут курсанты 242-го Учебного центра ВДВ и войсковой части № 7543, студенты Омской академии МВД и СибГУФКа.

Торжественный старт состоится 4 марта в 10.30 в Парке Победы.

За время акции участники лыжного пробега побывают в поселке Светлом и в Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском и Калачинском районах.

В каждом из них они будут возлагать цветы к мемориалам воинам-землякам, погибшим в 1941-1945 годах. Кроме того, в местных школах пройдут уроки мужества, а также курсанты проведут мастер-классы по рукопашному бою, где продемонстрируют технику наступательного и оборонительного боя.