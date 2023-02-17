В Омской области дети-сироты, участвующие в СВО, получат жилищные сертификаты в первую очередь

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дети-сироты, участвующие в СВО, смогут быстрее получить жилищные сертификаты. В четверг, 16 февраля, депутаты Заксобрания Омской области поддержали законопроект, разработанный правительством региона по поручению Александра Буркова. Он позволит уточнить и расширить перечень условий, которые необходимы для выдачи денежных выплат на покупку жилья.

Согласно документу, теперь правом на жилищный сертификат, который представляет собой денежную выплату, в первоочередном порядке могут рассчитывать мобилизованные и другие участники специальной военной операции, являющиеся выпускниками детских домов. На соцвыплаты могут по-прежнему претендовать сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся инвалидами I и II групп, а также родившие ребёнка.

Напомним, жилищные сертификаты в Омской области начали выдавать с 2022 года. Этот механизм быстрее обеспечить сирот жильем, положенном им по закону.

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