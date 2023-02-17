Травяные палы и лесные пожары – следствие бесхозяйственности

Управление Россельхознадзора по Омской области в связи с наступлением в регионе пожароопасного сезона 2023 года напоминает о необходимости соблюдения мер противопожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения во избежание возникновения неконтролируемых травяных палов и связанных с ними пожаров.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, введен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

В условиях сухой, теплой и ветреной погоды поджоги сухой травы, сорной растительности и мусора могут привести к возникновению масштабных пожаров и значительному ущербу.

Одним из немаловажных факторов, способствующих усугублению ситуации с пожарами, является зарастание неиспользуемых сельскохозяйственных земель древесно-кустарниковой и сорной растительностью, а также загрязнение земель порубочными остатками и свалками ТБО.

Согласно обязательным требованиям земельного законодательства, собственники земельных участков должны проводить мероприятия по охране земель и защите их от зарастания и загрязнения, однако на практике дело нередко обстоит по-иному.

В общем объеме земельных правонарушений, ежегодно выявляемых Управлением Россельхознадзора по Омской области, наибольшую часть составляют нарушения, связанные с зарастанием земель древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Опасность возгорания несут также свалки порубочных остатков и ТБО на землях сельскохозяйственного назначения.

Статьями 13 и 42 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны:

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;

- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;

- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

Также в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по:

- защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия;

- защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями.

Неисполнение и уклонение владельцев земель сельскохозяйственного назначения от выполнения своих обязанностей влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей; на юридических лиц – от 400 до 700 тысяч рублей.

Также следует отметить, что в случае неиспользования земель для осуществления сельскохозяйственной деятельности в течение трех и более лет с момента, как государственным земельным надзором был установлен факт неиспользования земель по назначению или использования с нарушениями, а также при неисполнении требований выданных предписаний — они могут быть изъяты у собственников.

К землевладельцам, допустившим нарушения требований земельного законодательства, Управлением Россельхознадзора по Омской области принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

Информация о заросших древесно-кустарниковой и сорной растительностью земельных участках сельскохозяйственного назначения в установленном порядке направляется в Главное Управление МЧС России по Омской области для принятия мер в рамках полномочий, Главное Управление лесного хозяйства Омской области, УМВД России по Омской области, в Управление Росреестра по Омской области, а также в УФНС России по Омской области (для доначисления земельного налога за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения).

В целях недопущения возникновения пожаров Управление Россельхознадзора по Омской области напоминает руководителям муниципальных образований о необходимости обеспечить реализацию мероприятий по повышению противопожарной безопасности в регионе, предотвратить неконтролируемое выжигание сухой травы на полях, а также усилить разъяснительную работу с населением, информировать граждан о возможных рисках возгорания.

Особое внимание следует уделить заросшим древесно-кустарниковой и сорной растительностью землям сельскохозяйственного назначения, граничащим с лесными массивами.