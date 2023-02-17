На российско-казахстанской границе задержана партия баранины и бараньего жира

15 февраля 2023 специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Черлакский» пресечена попытка незаконного вывоза через государственную границу подконтрольной продукции без ветеринарных документов.

Сотрудниками ведомства при попытке вывоза из г. Омска в Киргизскую Республику задержан автомобиль, в багажном отделении которого осуществлялась перевозка мяса баранины и жира бараньего в количестве 40 кг.

Перевозчиком, гражданином Киргизской Республики, на груз были предоставлены только товарно-транспортные документы. Ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для передвижения подконтрольной госветнадзору продукции через границу, отсутствовал.

В результате сотрудниками Управления Россельхознадзора принято решение о недопущении вывоза продукции в Киргизскую Республику и ее возврате на территорию Российской Федерации.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности согласно ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».

Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют эпизоотическую обстановку региона, с территории которого вывозится продукция, его территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного груза и должны быть оформлены надлежащим образом.

Контроль перемещения грузов животного происхождения, живых животных через границу Российской Федерации на территории Омской области осуществляется в круглосуточном режиме в автомобильных, железнодорожных и воздушном пунктах пропуска.