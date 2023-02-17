Прокуратура помогла вернуть омичке 17 тысяч рублей за некачественные юридические услуги

Фото: Даниил ОПАРИН

Омичке вернули деньги за некачественные юридические услуги после вмешательства прокуратуры.

Ранее женщина обратилась в юридическую фирму из-за неправильного расчета пенсии. Однако выяснили как сотрудники ведомства в ходе проверки, соответствующие документы для передачи в суд и госорганы компания подготовила некачественно, в результате чего омичка не смогла добиться перерасчета полагающихся ей выплат.

На основания, выявленных фактов, прокуратура Центрального округа вынесла представление руководителю недобросовестной юридической компании и обязала вернуть женщине полученную за услуги сумму в размере более 17 тысяч рублей. На данный момент организация вернула омичке деньги в полном объеме.

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