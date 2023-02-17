В Омске с 17 февраля изменили схему движения на транспортной развязке у Ленинградского моста

Ленинградский мост будет частично перекрыт для капремонта до 31 мая 2024 года. Все это время будут работать 2 из 6 полос. Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске сегодня, 17 февраля, изменят схему движения на транспортной развязке на пересечении улиц Суворова и Енисейской.

Как пояснили в департаменте транспорта, с 17 февраля для снижения плотности трафика с Ленинградского моста в направлении Левого берега приоритет будет отдан транспорту, двигающемуся по улице Суворова в направлении улицы Енисейской.

На транспортной развязке на пересечении указанных улиц будет установлены знаки приоритета — 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступите дорогу». Вблизи участка с измененной схемой движения будут размещены информационные щиты.

Фото: схема, подготовленная департаментом транспорта

Напомним, решение о изменении схемы движения на этой транспортной развязке было принято в связи с капитальным ремонтом Ленинградского моста, который планируют завершить к 31 мая 2024 года. До этого момента для транспорта попеременно будут доступны лишь 2 из 6 полос.

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