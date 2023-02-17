«Единая Россия» передала из Омска в Стаханов свыше 20 тонн гуманитарного груза

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске в четверг, 16 февраля, по инициативе партии «Единая Россия» состоялась отправка гуманитарного груза в подшефный Стаханов.

Гумпомощь собирали в течение месяц в пунктах сбора «Единой России» и Общероссийского народного фронта. Продукты, теплые вещи, оборудование и детские принадлежности приносили руководители сельскохозяйственных, строительных и промышленных предприятий, предприниматели, депутаты, чиновники, представители общественной власти и КТОС.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Общими усилиями были собраны почти 20 тонн груза. Фура с продуктами, медикаментами, канцелярскими принадлежностями, строительными инструментами, печками-буржуйками, а также с письмами и рисунками от маленьких омичей прибудет в Стаханов 23 февраля.

Напомним, Омская область взяла шефство над Стахановым в 2022 году. В июле прошлого соглашение о сотрудничестве заключили губернатор Александр и глава местной горадминистрации Сергей Жевлаков.

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