В Омске в парке имени 30-летия ВЛКСМ снесут аттракцион «Сюрприз»

Фото: «Городские парки | Омск» во «ВКонтакте».

Из омского парка имени 30-летия ВЛКСМ исчезнет аттракцион «Сюрприз», проработавший там около 50 лет.

Как сообщили официальном паблике «Городские парки | Омск», аттракцион исчерпал эксплуатационный ресурс и не подлежит восстановлению.

Однако у омичей еще есть возможность прокатиться на классическом «Сюрпризе» в Советском парке. Там он новее, а также полностью безопасен. Кроме того, есть еще одна альтернатива — современный аттракцион «Биоробот», установленный в парке имени 30-летия ВЛКСМ. В отличе от обычного «Сюрприза» он вращается не только по кругу, но и вокруг своей оси.

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