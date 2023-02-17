Михаил Веселев официально назначен вице-мэром Омска

Сегодня, 17 февраля, Михаил Веселев был официально назначен на должности вице-мэра и директора департамента строительства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

— Михаилу Геннадьевичу предстоит решать сложные задачи. Все они связаны с выполнением национальных проектов, поручениями губернатора и реализацией муниципальной адресной инвестиционной программы. Масштаб работы новый глава депстроя понимает, ответственности не боится, поэтому, я надеюсь, что со всеми трудностями успешно справится, — написал глава города, комментируя назначение Веселева.

Сергей Шелест также поблагодарил бывшего вице-мэра, главу депстроя Сергея Козубовича за работу в команде. Градоначальник отметил, что благодаря эффективному взаимодействию мэрии и правительства области в Омске были завершены работы по строительству или реконструкции 12 объектов, в том числе 5 детских садов.

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