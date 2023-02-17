В Омске пропала женщина с двухлетним ребенком

Фото: ПСО «ДОБРОСПАС-ОМСК».

В Омске разыскивают 29-летнюю женщину с двухлетним ребенком. Об этом сообщает ПСО «ДоброСпас-Омск».

Пропавшая в четверг, 16 февраля, в 11:00 вышла с сыном из дома, расположенного по адресу: улица 6-я Линия, 95, но так до сих и не вернулась.

Женщина была одета в черную куртку до колен и черные штаны.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

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