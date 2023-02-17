В Омскую область пытались ввезти более 2 тысяч пачек безакцизных сигарет

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области пройдет суд над двумя контрабандистами, которые пытались ввезти в Россию более 2 тысяч «левых» сигарет для дальнейшей продажи.

— В октябре 2022 года обвиняемые приобрели в неустановленном месте немаркированные табачные изделия в общем количестве 2,4 тыс. пачек сигарет и в целях сбыта на территории Российской Федерации незаконно перевезли на электропоезде на железнодорожную станцию Исилькуль Западно-Сибирской железной дороги в Омской области, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Однако планам перевозчиков нелегальной продукции помешала транспортная полиция, которая задержала обвиняемых и изъяла немаркированные сигареты.

Уголовное дело для рассмотрения передано в Исилькульский городской суд Омской области.

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