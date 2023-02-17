В Омске стоимость квадратного метра в новостройках снизилась на 21%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске значительно подешевели квартиры в новостройках. Об этом сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Домклик».

Стоимость квадратного метра в Омске снизилась на 21% и составила 104,8 тысяч рублей. Это рекорд среди российских городов. Для сравнения в Новосибирске «квадрат» в новостройке подешевел на 11%, в Москве — на 2%.

Жилье на вторичном рынке наоборот подорожало. Так, в Омске стоимость квадратного метра выросла на 8%. Лидером роста цен в России стала Уфа. Там «квадрат» стал дороже на 22%. За него просят 71,3 тысячи рублей. Однако есть и места, где «вторичка» стала доступнее. В Ленинградской области цены упали на 7% — до 111,3 тысяч рублей за квадратный метр.

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