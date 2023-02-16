В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий до вечера 17 февраля

По словам омичей, если неприятные запахи можно ощутить не во всех районах город, то легкая дымка наблюдается повсеместно. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске вновь был объявлен режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия (НМУ), способствующие рассеиванию вредных примесей, будут наблюдаться на территории Омска и области до 21:00 17 февраля.

Напомним, режим НМУ в Омске был объявлен вечером 15 февраля и действовал до 21:00 сегодня, 16 февраля.

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