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НовостиОбщество16 февраля 2023 15:07

В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий до вечера 17 февраля

Он будет действовать до 21:00
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
По словам омичей, если неприятные запахи можно ощутить не во всех районах город, то легкая дымка наблюдается повсеместно.

По словам омичей, если неприятные запахи можно ощутить не во всех районах город, то легкая дымка наблюдается повсеместно.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске вновь был объявлен режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия (НМУ), способствующие рассеиванию вредных примесей, будут наблюдаться на территории Омска и области до 21:00 17 февраля.

Напомним, режим НМУ в Омске был объявлен вечером 15 февраля и действовал до 21:00 сегодня, 16 февраля.

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