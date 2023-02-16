Несколько категорий льготников приравняли к ветеранам ВОВ в Омской области

Льготы касаются жителей Омской области. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Омской области к ветеранам ВОВ приравняли несколько категорий льготников. Об этом 16 февраля рассказала региональная прокуратура.

В список на бесплатные социальные услуги попали участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, обладатели знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», работник оборонной промышленности времен ВОВ, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале ВОВ в портах других государств.

Теперь они имеют право на бесплатное получение бесплатного социального обслуживания на дому, а также в формате стационара или полустационара.

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