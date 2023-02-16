Две новые электрички запустят в Омске в 2023 году

Фото: Иван МАКЕЕВ
В 2023 году в Омске запустят две новых электрички. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
Два поезда, состоящих из четырех вагонов, предоставят железнодорожному вокзалу «Омск-Пригород».
Важно отметить, что программа обновления подвижного состава реализуется с 2023 по 2035 год. Она была принята на заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru