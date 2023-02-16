Две новые электрички запустят в Омске в 2023 году

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Омске запустят две новых электрички. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Два поезда, состоящих из четырех вагонов, предоставят железнодорожному вокзалу «Омск-Пригород».

Важно отметить, что программа обновления подвижного состава реализуется с 2023 по 2035 год. Она была принята на заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации.

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