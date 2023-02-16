В Омске жильцов 693 аварийных квартир переселят в новое жилье в 2023 году

Фото: Михаил ФРОЛОВ
В новое жилье в 2023 году переселят жильцов 693 аварийных квартир. Об этом сообщает городская администрация.
Сейчас продолжается строительство дома на улице 6-ой Станционной для переселенцев, также мэрия планирует закупить жилье в других домах. При этом, некоторые получат единовременные выплаты.
Чиновники напоминают, что в минувшем году новые квартиры получили 225 семей.
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