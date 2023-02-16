Телеинспектора вызывали? – Омский водоканал предлагает услуги обследования сетей

«Росводоканал Омск» обследует городские водопроводные и канализационные сети с помощью специального оборудования. Следить за состоянием коммуникаций специалистам компании помогает робот, с помощью которого можно изнутри трубопроводов осмотреть состояние швов и стенок, сделать фотоснимок или видеозапись.

Такая визуализация позволяет оценить состояние коммуникаций, а при необходимости выбрать наиболее эффективный способ решения проблемы. В прошлом году с помощью робота - телеинспектора было обследовано 4090 метров водопроводных сетей и 3193 метра канализационных сетей. Именно телеинспекция помогла выявить обрушение свода канализационного коллектора в районе улиц Королева и Заозерной и принять своевременные меры по восстановление целостности трубопровода.

- Телеинспекция - это не только контроль состояния действующих трубопроводов. При строительстве новых сетей такое обследование дает возможность оценить качество строительно-монтажных работ, проверить стыковые соединения, убедиться в отсутствие внутри трубопроводов строительного мусора и смесей. Обязательно проводим внутренний осмотр после санации трубопроводов, чтобы оценить сначала качество очистки стенок трубопроводов, а после – качество нанесения покрытия. На участках трубопроводов, находящихся в эксплуатации, робот выявляет засоры и посторонние предметы, наличие контруклонов и провалов, механические повреждения стенок труб, - рассказывает главный инженер «Росводоканал Омск» Денис Хохлов.

Услуги телеинспекции сетей омский водоканал готов предложить предприятиям и организациям города. Проводить такие обследования рекомендуется при наличии видимых дефектов и деформаций трубопроводов, аварийной ситуации на объектах водоснабжения и водоотведения, при плановой оценке технического состояния инженерных сетей зданий, установлении возможности дальнейшей эксплуатации, а также для восстановления ранее утраченной документации объекта водоснабжения и водоотведения.

Заказать услуги телеинспекции можно по телефонам сервисного центра: 53-08-79, 8-913-150-50-40, 8-962-053-00-11.