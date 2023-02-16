В Омске открылся отремонтированный за 12 млн рублей детский сад №312

Ремонт в учреждении начался в сентябре 2022 года.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
Детский сад №312, отремонтированный за 12 млн рублей, открылся в Омске. Об этом сообщила горадминистрация.
Родители привели своих ребятишек в обновленное учреждение 16 февраля. Теперь там будут функционировать 11 групп.
К слову, ремонтные работы в детсаду начались в сентябре прошлого года. Подрядчик произвел замену системы отопления, горячего и холодного водоснабжения и узла учета. В помещениях пищеблока обновили электрической сети и вставили новые окна.
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