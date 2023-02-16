В Омске открылся отремонтированный за 12 млн рублей детский сад №312

Ремонт в учреждении начался в сентябре 2022 года. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Детский сад №312, отремонтированный за 12 млн рублей, открылся в Омске. Об этом сообщила горадминистрация.

Родители привели своих ребятишек в обновленное учреждение 16 февраля. Теперь там будут функционировать 11 групп.

К слову, ремонтные работы в детсаду начались в сентябре прошлого года. Подрядчик произвел замену системы отопления, горячего и холодного водоснабжения и узла учета. В помещениях пищеблока обновили электрической сети и вставили новые окна.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru