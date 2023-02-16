Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске открыли первую еженедельную ярмарку вакансий предприятий оборонного комплекса. В кадровый центр «Работа России», где провели мероприятие, обратились более 200 омичей за трудоустройством. Интерес проявили к вакансиям Омского завода транспортного машиностроения, ПАО «Сатурн», ОНИИП, АО «Сибирские приборы и системы».

- Мы впервые провели столь масштабную ярмарку, — сообщил директор центра занятости населения Омска и Омского района Алексей Щербаков, — и этот опыт показал, что мероприятие очень востребовано, как со стороны соискателей, так и со стороны работодателей. Для первых особенно ценны твердые социальные гарантии предприятий оборонки, белая заработная плата, возможность карьерного развития. Вторым этот формат дает возможность оперативно пополнить банк резюме кандидатов, провести первичное собеседование и, возможно, сразу же договорится о трудоустройстве.

Сейчас на омских предприятиях ОПК около трех тысяч свободных рабочих мест. По итогам ярмарки вакансий больше150 человек выразили желание работать у представленных заводов.

- Сейчас для выполнения гособоронзаказа нам требуются инженеры, это и конструкторы, и технологи, и программисты, в первую очередь, по направлению «радиоэлектроника». Также много вакансий рабочих специальностей, - рассказала специалист по кадровому учету ОНИИП Наталья Петелина.

Ярмарка вакансий на предприятия оборонно-промышленного комплекса проходит еженедельно по пятницам в 11 часов в Кадровом центре «Работа России», который расположен в Омске по ул. Тарская,11. Следующая ярмарка вакансий состоится 17 февраля.