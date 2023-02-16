За год в Омской области стало меньше на 4 тысячи пенсионеров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Омскстата, 1 января 2023 года в Омской области насчитывается всего 566,1 тыс. пенсионеров. Годом ранее на учете регионального управления пенсионным фондом было состояло 569,8 тысяч омичей пенсионного возраста, а 1 января 2021 года - вообще 587,8 тысяч.

При этом средняя пенсия по старости, сообщает ведомство, в регионе составляет 19 294 рубля. Инвалидам в Омской области при этом перечисляют 12 095 рублей в качестве пособия. А федеральные государственные гражданские служащие нашего региона получают в среднем 30 252 рубля.