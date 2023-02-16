Директор омского департамента жилищной политики рассказала об итогах нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Сегодня, 16 февраля, директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова подвела итоги реализации программы «Расселение из ветхого и аварийного жилья» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Омске в 2022 году.

Данную программу городские власти проводят в шесть этапов с 2019 по 2025 годы. В 2022 году были завершены второй и третий, в ходе которых были расселены более 28 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. В новые квартиры переехали почти 2 тысячи омичей.

Только на третьем этапе были приобретены 311 квартир с чистовой отделкой. Последние торги были проведены в конце декабря. Ключи уже владельцам. Идут работы по оформлению в собственность.

— В 2023 году перед нами стоит грандиозная задача. Мы работаем над ускорением реализации программы. На четвёртом этапе (2022-2023 годы) мы должны расселить 693 вместо запланированных 174 жилых помещений. На эти цели были выделены 1,3 миллиарда рублей. 693 квартиры — это почти 20 тысяч квадратных метров. Из ветхого и аварийного жилья в новые дома будут переселены около 1,5 тысяч человек, — рассказала Ольга Парфенова.

В этом году в Омске будет завершено строительство многоквартирного дома на 218 квартир по улице 6-й Станционной для переселенцев из аварийного фонда. Часть омичей получит жильё в новых микрорайонах. Городские власти сейчас ведут работу с застройщиками. На пятом этапе (2023-2024 годы) будет приобретено всего 58 квартир. На шестом (2024-2025 годы) — 235.

По словам Ольги Парфеновой, в Омске в 2023 будет продолжена программа по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, а также инвалидам и семья с детьми-инвалидами. Размер единовременной выплаты для ветеранов боевых действий, инвалидов и семей с детьми-инвалидами составляет более 2,6 миллионов рублей. На сегодня в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий — 19 ветеранов боевых действий и 10 людей с инвалидностью.

Омские власти ведут работу и с выморочными жилыми помещениями. Всего в 2022 году в муниципальную собственность перешло 18 квартир. Родственники их владельцев не вступили в право наследования в течение шесть месяцев, установленных законом. Ещё 206 жилых помещений были проверены на признак выморочного имущества.