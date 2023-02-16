Омскому департаменту горхозяйства и муниципальным приютам ужесточили требования в процедуре отлова бродячих псов

Фото: Людмила МАРЧУК

16 февраля Законодательное собрание Омской области приняло закон об ответственности за бездействие по отлову бездомных животных. Ранее внесении существенных поправок инициировала прокуратура Омской области.

Отныне введена административная ответственность за непринятие мер по отлову безнадзорных животных, непредставление владельцам достоверной информации об отловленных животных, несоблюдение требований по оформлению учета поступления животных в приюты и выбытия из них. За такие правонарушения положено предупреждение либо штраф.

С должностных лиц могут взыскивать от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, с юридических — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Если эти правонарушения будут совершены повторно в течение года, штрафы вырастут.