Больше половины омичей признались, что обедать и перекусывать на работе становится накладно

Фото: Тимур ХАНОВ.

Согласно последнему опросу среди работающих омичей сервиса «Зарплата.ру», на работе обедают на работе 42% жителей Омской области, 40% завтракают, обедают и даже успевают выпить чай. Остальные же либо только завтракают, либо перекусывают. При этом 53% омичей признались, что питание на работе бьёт по их бюджету. 72% опрошенных отметили, что приносят еду из дома, 51% обедают в кафе и ресторанах, а 30% - заказывают доставку.

Те, кто приносит еду из дома, в 85% случаев берут полноценный обед, 26% - шоколад или печенье, 23% - выпечку, 22% - фрукты, орехи и злаковые батончики. 44% омичей тратят на еду 200-300 рублей в день, 32% - от 100 до 200 рублей, 21% - от 300 до 400 рублей. Больше 400 рублей тратят лишь 3% опрошенных.