Экс-гендиректор НПО «Мостовик» прокомментировал заявление омского мэра Шелеста по строительству нового моста

фото: архив КП-Омск.

Экс-гендиректор НПО «Мостовик», известный омский мостостроитель Олег Шишов прокомментировал необходимость строительства четвертого моста через Иртыш в городе, об этом сообщает РИА «Омск-информ». Напомним, буквально вчера мэр города Шелест рассказал общественности, что построить этот мост в силах городских управленцев. При этом сам Шишов сразу акцентировал внимание, что Омску новый мост, возможно и не нужен, если в транспортной схеме города сразу не предусмотреть новые развязки и пешеходные переходы.

- Я не видел заявление мэра Сергея Шелеста, поэтому мне его трудно комментировать. Может быть, и нужно добавить еще одну транспортную связь между левым и правым берегом. Но, чтобы понять, в каком конкретно месте нужно строить мост через Иртыш, необходимо сделать электронную транспортную схему города. Если в ней предусмотреть новые развязки, пешеходные переходы, то, возможно, городу и не нужен еще один мост», - сообщил Шишов.

Мостостроитель также рассказал, что развязки и прочие объекты необходимо прописать в генплане.

- Мост изначально должен был быть заложен в генплане. Это вытекает из комплексной транспортной схемы, построенной на электронной базе, – добавил спикер.

Отметим, что ранее градоначальник сообщил о наличии планов построить новый мост, ведущий к Левобережью, но пока без указания места застройки.