За зиму омские дорожники очистили и вывезли с дорог больше полумиллионов кубометров снега

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Пресс-служба омской горадминистрации сообщила, что ежедневно сотрудники управления дорожного хозяйства ежедневно вывозят около 11 тысяч тонн снега с улиц. Всего за зиму 2022-2023 на отведенные полигоны отправили 526 тысяч кубометров снега.

Из них 393 тысячи кубометров вывезли сотрудники дорожных служб, а 13,8 тысяч кубометров – частные лица по бесплатным талонам. В прошлом году за четыре месяца работы сотрудники УДХБ вывезли на снежные полигоны на 91,7 тысяч кубометров снега меньше.

Кроме того, в опасных районах начали подготовку к паводку. Пока оттуда интенсивно убирают снег, а позже, перед летним сезоном сотрудники управления промоют дождеприемные колодцы и трубы, очистят водосточные канавы и водопропускные трубы.