В Омске суд пока сохранил отсрочку по мобилизации для сотрудников 14 заводов

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Центральный районный суд отказал в требованиях прокуратуре Омска к городской комиссии по мобилизации. Ранее сотрудники надзорного ведомства настаивали на том, что отсрочка по мобилизации для работников 14 омских заводом предоставлена незаконно. Основная привилегия - участие в гособоронзаказе.

- Дело рассмотрено, в удовлетворении отказали, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По мнению истца, предоставление отсрочки не соответствует положениям действующего законодательства, так как эти компании не принимали участие в гособоронзаказе. При этом суд встал на сторону ответчика. Работникам 14 организаций, среди которых такие предприятия, как АКБ «Новикомбанк», АО «Омский каучук», ООО «Омский завод трубной изоляции», ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСИБ» и другие.

Ранее источник, не пожелавший называться, представитель одного из заводов в списке сообщил КП-Омск, что возникла обыкновенная путаница с документами - из-за нее сложилась неприятная ситуация.