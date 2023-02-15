Арбитражный суд привлек основателя омского «Новатора» к субсидиарной ответственности

Когда-то это был популярный магазин Омска.
Фото: Иван МАКЕЕВ
К субсидиарной ответственности основателя омского «Новатора» Арсена Пономарева привлек Арбитражный суд. Об этом сообщают «Коммерческие вести».
Исковое заявление, поданное 30 апреля 2022 года, удовлетворено. Тогда в суд обратился конкурсный управляющий Вардан Варданян.
Размер ответственности определит суд, когда завершатся расчёты с кредиторами «Новатора».
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