Арбитражный суд привлек основателя омского «Новатора» к субсидиарной ответственности

Когда-то это был популярный магазин Омска. Фото: Иван МАКЕЕВ

К субсидиарной ответственности основателя омского «Новатора» Арсена Пономарева привлек Арбитражный суд. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Исковое заявление, поданное 30 апреля 2022 года, удовлетворено. Тогда в суд обратился конкурсный управляющий Вардан Варданян.

Размер ответственности определит суд, когда завершатся расчёты с кредиторами «Новатора».

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