Экс-полицейского Гайдамака, выжившего в смертельном ДТП в Омске, исключили из Совета по финансовой грамотности

Фото: УМВД России по Омской области

Из Совета по финансовой грамотности исключен бывший глава отделения финансово-кредитной сферы Управления экономической безопасности и противодействия коррупций Евгений Гайдамак. Распоряжение подписал и.о. губернатора Валерий Бойко.

Напомним, что фамилия Гайдамак появилась у всех на слуху в конце января 2022 года. Тогда элитный «Мерседес», двигая с метромоста в сторону ресторана «Малибу», влетел в опору освещения. Из четырех человек, находившихся в машине, выжил лишь один. Им оказался майор полиции Евгений Гайдамак.

По данному факту было заведено уголовное дело, однако до сих пор непонятно, кто находился за рулем авто. Примечательно, что медосвидетельствование показало наличие алкоголя в крови у участников аварии.

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