Валидаторы заработали в пяти омских трамваях

Постепенно транспорт Омска становится похож на московский. Наверняка, так и метро в городе появится.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В пяти омских трамваях заработали валидаторы. Об этом сообщили в МП «Электрический транспорт».
Теперь оплатить проезд можно в специальном терминале банковской или проездной картой.
Отметим, бескондукторная система сегодня работает в трамвайных вагонах № 4, 10, 47, 104.
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