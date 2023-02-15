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НовостиОбщество15 февраля 2023 11:05

В омский «Электрический транспорт» идет массовый набор водителей и кондукторов

К 2024 году к работе будут привлечены сотни новых специалистов
Наталья ВИРКУНЕН

Омской МУП «Электрический транспорт» проводит массовый набор водителей, кондукторов, слесарей и других специалистов для работы на троллейбусах. Напомним, вскоре на омском Левобережье будут курсировать новые маршруты и заработает троллейбусное депо.

Сейчас на предприятии открыты вакансии водителей троллейбусов и трамваев, кондукторов, слесарей по ремонту подвижного состава, электрогазосварщиков и ряд других специалистов. Новым сотрудникам полагается соцспакет, возможность раннего выхода на пенсию и бесплатный проезд в муниципальном транспорте.

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