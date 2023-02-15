В Омском районе построят 20 коттеджных поселков

Коттеджный поселок в Омском районе. Архив КП-Омск.

Министерство строительства Омской области сообщило о застройке 20 коттеджных поселков в регионе. В частности, только в Красноярском сельском поселении появились коттеджные поселки «Аист», «Сосны», «Солнечный», «Красноярка De luxe» и другие. В Омском сельском поселении — «Территория Садовая», «Зелёный край», «Изумрудный» и другие. В Пушкинском сельском поселении — «Музыкальный», «Кружавино», «Пушкинский лес» и т. д.

Другие популярные территории - Богословское, Омское и Пушкинское сельские поселения. Лидерами среди застройщиков являются «ИнвестСБ», ООО «33 коттеджа», ООО «Омские просторы», ООО «СК «ДОМ 55», ООО «Аист девелопмент» и другие. В течение 2022 года они сдали более 300 жилых домов.

Чтобы активизировать строительство жилья в пригороде, в течение 2022 года администрация Омского района подготовила техническую документацию в отношении 100 бесхозяйных газопроводов. Также идёт работа по передаче прав на объекты инженерного обеспечения ресурсоснабжающим организациям.

- Сейчас для нас важно развитие профессионального и квалифицированного рынка строительных услуг в сфере индивидуального домостроения, важна возможность комплексного решения вопросов подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимо благоустройство территорий на высоком уровне, - рассказала главный архитектор Омской области Наталья Старченкова.

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