В 2023 году в Омске не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Вице-мэр Владимир Куприянов заявил, что стоимость проезда в общественном транспорте в Омске повышать не будут.

Ранее частные перевозчики, работающие маршрутах с нерегулируемым тарифом, заявили о повышении стоимости проезда при оплате банковскими картами и гражданскими транспортными картами «Омка» до 33-35 рублей с 20 февраля. У горожан вызвало бурю негодования и предположения о том, что подорожают поездки на муниципальном транспорте. Однако вице-мэр Владимир Куприянов поспешил разъяснить ситуацию.

— Администрация города Омска не приветствует этот шаг. Оснований для повышения стоимости проезда в муниципальном пассажирском транспорте на текущий момент нет. Решение об увеличении размера безналичной оплаты за проезд, которое было принято рядом частных перевозчиков, явно преждевременно и не основано на экономических факторах. Если частные перевозчики примут решение об уходе с маршрута, Администрация города Омска не допустит чтобы пострадали пассажиры и для сохранения маршрутов оперативно найдет замену. Подобные компенсационные мероприятия – процесс крайне ресурсозатратный, но удобство и потребности омичей для нас в безусловном приоритете, — сказал Куприянов.

Напомним, последний раз плату за проезд в муниципальном транспорте повышали четыре года назад — в 2019 году.

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