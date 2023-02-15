Омск признали одним из лучших городов-миллионников для покупки жилья на средства маткапитала

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омск вошел в число лучших городов для покупки вторичного жилья на средства материнского капитала. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование федерального агентства недвижимости «Этажи».

При составлении рейтинга были взяты средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках и размер маткапитала за второго ребенка — 775,6 тысяч рублей.

В Омске маткапитал позволит компенсировать 29,2% стоимости однокомнатной квартиры площадью 33 квадратных метра. Больше только в Челябинске и Волгограде — 37,4% и 29,2%.

В Москве доля средств маткапитала при покупке подобной квартиры составит 7,7%.

— С учетом большой разницы в стоимости квадратного метра жилья в различных городах есть смысл применить дифференцированный подход и увеличить его размер в тех регионах, где традиционно более высокая стоимость жилья, например, в таких как Москва, Санкт-Петербург, часть северных и южных городов. Материнский капитал — это мера поддержки для молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, его следует развивать и дальше», — отметила замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

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