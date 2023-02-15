В Омске построили новую АЗС на улице Березовой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омск завершили строительство автозаправочной станции на улице Березовой в Советском округе.

Накануне департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию АЗС застройщику — ООО «Газпромнефть-центр».

Общая площадь застройки сооружения производственного назначения — 267, 7 квадратных метров. АЗС способно заправлять 500 транспортных средств в сутки.

Напомним, ранее в Омске появилась еще одна автозаправка. Она находится на улице Суворова в Кировском округе.

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