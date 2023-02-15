В центре Омска запретят парковку на участке улицы Булатова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Омска на участке улицы Булатова введут запрет парковку транспорта.

Как пояснили в департаменте транспорта, данное решение были принято с целью улучшить пропускную способность на этом участке, а также предотвратить возникновение заторов.

Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», дополненные табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», будут установлены в ближайшее время. Их действие будет распространяться на нечетную сторону улицы Булатова на участке от дома №103 до улицы Гусарова.

Напомним, нарушителям может грозить административный штраф в размере до 1 500 рублей, а при наличии знака 8.24 — эвакуация авто на штрафстоянку.

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