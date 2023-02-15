Мемориальные доски в честь погибших солдат появятся на зданиях Омска

Фото: телграм-канал Омского городского Совета

На зданиях Омска в честь погибших солдат появятся мемориальные доски. 15 февраля городские депутаты одобрили инициативу неравнодушных омичей.

Одна из памятных конструкций появится на здании школы № 77 в честь командира парашютно-десантного и парашютно-штурмового взвода капитана Никиты Алабина.

Память выпускников Омского танкового института, командира танковой роты капитана Александра Хохлова и командира танковой роты капитана Станислава Черкашина увековечат на здании Казачьей кадетской школы-интерната.

Имена еще трех бойцов появятся на жилом доме по улице Батумской, здании школы в поселке Береговом и гимназии №69.

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