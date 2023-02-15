Депутаты омского Горсовета одобрили увеличение годового бюджета на 460 млн рублей

Доходная часть бюджета увеличилась до 30,2 млрд рублей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На 460 млн рублей увеличится бюджет города Омска в 2023 году. 15 февраля городские депутаты одобрили предложенные городом изменения.

Доходная часть выросла в том числе за счет межбюджетных трансфертов на 226,4 млн рублей. Куда потратить деньги, уже распланировано. По словам мэра Омска Сергея Шелеста, почти 75 миллионов направим на приобретение современной техники для ремонта и уборки дорог, а ещё 50 миллионов выделяем на оборудование ограждений и нанесение необходимой дорожной разметки возле образовательных учреждений.

Также по предложению депутатов будет увеличено финансирование развития профессионального спорта, КТОСов и и общественных работ для трудоустройства безработных.

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