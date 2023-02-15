Игорь Варицкий может занять пост генменеджера омского «Авангарда»

Фото: пресс-служба ХК «Витязь»/ Podolsk.ru.

Еще одним кандидатом на пост генерального менеджера омского «Авангарл» является Игорь Варицкий. Об этом сообщает издание Sports.ru со ссылкой журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко.

Сейчас Игорь Варицкий занимает пост генменеджера подольского хоккейного клуба «Витязь».

— Сейчас генерального менеджера очень трудно найти. Мне говорили про Варицкого как кандидата на пост в «Авангард». Мне сказали, что Варицкий уйдет в большой клуб. Он сам это отрицает, — цитирует издание Шевченко.

Напомним, другим претендентом на пост генерального менеджера «Авангарда» является Игорь Еронко.

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