Игорь Варицкий может занять пост генменеджера омского «Авангарда»

Фото: пресс-служба ХК «Витязь»/ Podolsk.ru.
Еще одним кандидатом на пост генерального менеджера омского «Авангарл» является Игорь Варицкий. Об этом сообщает издание Sports.ru со ссылкой журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко.
Сейчас Игорь Варицкий занимает пост генменеджера подольского хоккейного клуба «Витязь».
— Сейчас генерального менеджера очень трудно найти. Мне говорили про Варицкого как кандидата на пост в «Авангард». Мне сказали, что Варицкий уйдет в большой клуб. Он сам это отрицает, — цитирует издание Шевченко.
Напомним, другим претендентом на пост генерального менеджера «Авангарда» является Игорь Еронко.
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