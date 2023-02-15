Светлана Студеникина избрана третьим вице-спикером омского Горсовета

Фото: скриншот трансляции заседании омского Горсовета

Светлана Студеникина официально утверждена в должности третьего вице-спикера. Об этом стало известно сегодня, 15 февраля, на заседании омского Горсовета.

Депутаты проголосовали единогласно за кандидатуру Студеникиной.

Студеникина заседает в городском парламенте третий созыв подряд. И все три созыва ее избирают вице-спикером.

Напомним, ранее Светлана Студеникина перешла на постоянную работу в городской парламент, оставив пост директора Омского музыкально-педагогического колледжа. Его она возглавляла с 1997 года.

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