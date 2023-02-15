Летом поезда из Омска в Симферополь будут ходить 2 раза в неделю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирские поезда из Омска в Крым этим летом будут ходить два раза в неделю. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд № 75/76 «Омск — Симферополь» будет совершать два рейса в неделю — в среду и воскресенье в обоих направлениях. О назначении дополнительных поездов в летний период не сообщается.

На данный момент билеты еще не поступили в продажу. Однако на сайте перевозчика можно приобрести билеты на майские праздник. Так, 3 мая путешествие из Омска в Симферополь в плацкарте обойдется в 7 638 рублей, а в купе — в 12 218 рублей. Время в пути составит 3 дня 7 часов 12 минут.

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