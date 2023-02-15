Виктор Гашеев официально назначен пресс-секретарем мэра Омска

Фото: «Вечерний Омск».
Сегодня, 15 февраля, Виктор Гашеев был официально назначен пресс-секретарем мэра Омска Сергея Шелеста. Об этом сообщил сам градоначальник в своем телеграм-канале.
Шелест отметил большой опыт работы Гашеева как в СМИ, так и в органах власти и обозначил ключевую задачу, стоящую перед новым пресс-секретарем.
— Ключевая задача — реализация единой информационной политики городской и областной управленческой команды, — написал глава города.
Напомним, ранее Виктор Гашеев был главным редактором газеты «Вечерний Омск», учредителем которой является мэрия. О его назначении на пост пресс-секретаря Шелеста стало известно еще в понедельник. Информация появилась в омских телеграм-каналах.
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