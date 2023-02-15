В Омске собрали свыше 1500 книг для библиотеки Стаханова

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В молодежной библиотеке «Квартал 5/1» подвели итоги акции «Дарите книги с любовью!», приуроченной к Международному дню книгодарения.

Акция проходила с 7 по 14 февраля. В омских муниципальных библиотеках было организовано 12 точек сбора. Любой омич мог принести свои книги или купить новые в помощь библиотеке. Важным условием было хорошее состояние и свежее издание. За неделю удалось собрать около 1,5 тысяч изданий. В их числе книги для детей и подростков, произведения писателей-классиков и наших современников, научно-популярная и справочная литература.

Книги подарили мэр Омска Сергей Шелест, председатель омского Горсовета Владимир Корбут, депутаты Андрей Бондаренко и Наталья Чебыкина, а также представители городской администрации.

По словам мэра Омска, губернатор Александр Бурков, партия «Единая Россия» и тысячи неравнодушных омичей оказывают помощь участникам специальной военной операции, мирному населению Донбасса.

— Книги, собранные омичами в рамках проекта «День книгодарения», составят часть этой большой посылки. За неделю омичи собрали почти 1,5 тысячи книг. Спасибо всем работникам городских библиотек за организацию акции, за сохранение таких важных и добрых традиций. Уверен, каждая книга найдет своего читателя и станет еще одним символом добрых отношений между жителями Омска и Стаханова, — поделился Шелест.

Все собранные книги ожидают отправки на Донбасс, в город Стаханов.

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