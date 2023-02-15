В Омске троллейбус столкнулся с маршруткой, пострадал один человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске сегодня утром, 15 февраля, на улице 10 лет Октября столкнулись троллейбус и маршрутка.

По предварительной версии, водитель троллейбуса не выдержал дистанцию и столкнулся с микроавтобусом, следующим по маршруту № 470. В момент ДТП в салоне электротранспорта находилось 18, а в маршрутке 15 человек.

В результате аварии медицинская помощь понадобилась пассажиру маршрутки.

Проводит проверку, по итогам которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Ее результаты, а также законность принимаемых процессуальных решений находится на контроле прокуратуры.

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