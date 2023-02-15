Омичи будут чаще получать «письма счастья» за неправильную парковку

Фото: Госавтоинспекция.

В Омске новые комплексы фиксации нарушений «ПаркРайт» передали информацию о 17 случаях неправильной парковки в Госавтоинспекцию. «Письма счастья» в ближайшее время дойдут до своих адресатов. Нарушителям грозит штраф в размере 1500 рублей.

Сотрудники ГИБДД уверены, что новые комплексы помогут дисциплинировать водителей на дорогах и избавят от пробок в городе. Камеры фиксации нарушителей парковки в Омске были установлены в начале февраля. С их помощью по номеру машины определяется владелец и его адрес. Места, где установлены камеры, пока не разглашаются..

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