Омск встал в шестибалльные пробки из-за перекрытия Ленинградского моста

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске сегодня утром, 15 февраля, из-за частичного перекрытия Ленинградского моста на капремонт затрудненно движение на основных магистралях. По информация сервиса Яндекс.Карты, пробки достигли 6 баллов.

На момент написания материала движение затрудненно на улицах Булатова, Гагарина, Думской, Конева, Серова, Масленникова, Фрунзе, Красном Пути, 3-й Островской, Интернациональной, а также на проспекте Карла Маркса и на подъездах к Ленинградскому мосту и Метромосту со стороны Левого берега.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, Ленинградский мост будет перекрыт до 31 мая 2024 года.

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