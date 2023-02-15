Первые лица Омской области обратились к воинам-интернационалистам

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Заксобрания Владимир Варнавский в День памяти воинов-интернационалистов обратились к россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества. Первые лица региона пожелали всем, кто выдержал суровые испытания, крепкого здоровья и благополучия.

— Уважаемые воины-интернационалисты! Повинуясь воинскому долгу, вы отстаивали национальные интересы вдали от Родины. Участвовали в миротворческих и других спецоперациях, вносили свой вклад в борьбу с международным терроризмом. И всегда вы проявляли лучшие качества российского воина: стойкость и мужество, готовность прийти на выручку товарищу и пожертвовать собой, выполняя приказ. Сколько бы лет ни прошло, участие в боевых действиях за пределами страны для вас и ваших родных всегда будет незабываемой и доблестной страницей жизни. Сегодня мы чествуем героев и склоняем головы перед павшими. Вечная память всем, кто ценой жизни доказал преданность военной присяге. Всем, кто с честью выдержал суровые испытания, желаем крепкого здоровья, добра и благополучия!, — сказано в обращении.

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